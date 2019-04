Stand: 26.04.2019 10:05 Uhr

Conti: Gewinn gesunken, Teilbörsengang verschoben

Der Automobilzulieferer und Reifenhersteller Continental verschiebt den Teilbörsengang seiner Antriebssparte. Ursprünglich war der Börsengang der Vitesco genannten Sparte für die zweite Hälfte dieses Jahres geplant. Anvisiert sei nun das kommende Jahr, teilte das Unternehmen am Freitag vor der Hauptversammlung in Hannover mit. Ende 2019 könnte der Kapitalmarkt über weitere Details informiert werden, hieß es weiter. Continental will die Mehrheit an der Sparte behalten, die auch Elektroantriebe umfasst.

Videos 00:57 Niedersachsen 18.00 Continental veröffentlicht Jahreszahlen Niedersachsen 18.00 Der Reifenhersteller und Autozulieferer Continental rechnet für 2019 mit einem schwachen Automarkt. Schon im vergangenen Jahr war der Gewinn um fast 14 Prozent eingebrochen. Video (00:57 min)

Auch VW verschiebt Teilbörsengang

Gründe für die Verschiebung nannte das Unternehmen nicht. Es gebe keinen Zeitdruck beim Teilbörsengang, betonte ein Sprecher. Auch Volkswagen hatte zuletzt den geplanten Börsengang seiner Lkw- und Bus-Tochter Traton verschoben. Als Grund nannte der Wolfsburger Autobauer das schlechte Marktumfeld.

Lage könnte sich verbessern

Wegen dieser Schwäche auf den Automärkten verbuchte Conti im ersten Quartal einen Rückgang des operativen Ergebnisses um 17 Prozent auf 884,2 Millionen Euro. Der Umsatz lag mit rund elf Milliarden Euro auf Vorjahresniveau, wie aus den vor der Hauptversammlung veröffentlichten Eckdaten hervorgeht. Continental-Vorstandschef Elmar Degenhart sprach mit Blick auf den Rückgang der weltweiten Autoproduktion von einem "soliden" Ergebnis. Demnach zeigten vorläufige Daten, dass die Produktion in den ersten drei Monaten um mehr als sechs Prozent gesunken sei. Continental geht aber davon aus, dass sich die Lage auf den weltweiten Automärkten in der zweiten Jahreshälfte verbessert.

