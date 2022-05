Stand: 02.05.2022 09:01 Uhr Christine Lambrecht besucht Luftwaffenstandort Wunstorf

Bundesverteidigungsministerin Lambrecht besucht heute den Luftwaffenstandort Wunstorf in der Region Hannover. Wie die Bundeswehr mitteilte, will sie sich ein Bild von den Aufgaben der rund 1300 Soldatinnen und Soldaten und 200 zivilen Beschäftigten dort machen. In Wunstorf ist das Lufttransportgeschwader 62 stationiert. Der Standort ist auch Heimatbasis des Militärtransporters Airbus A400M.

