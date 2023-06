Stand: 03.06.2023 14:44 Uhr Chorwettbewerb: 4.000 Sängerinnen und Sänger zeigen ihr Können

In Hannover beginnt heute Abend der 11. Deutsche Chorwettbewerb mit einem Eröffnungskonzert in der Markuskirche. Eine Woche lang messen sich insgesamt rund 4.000 Sängerinnen und Sänger in verschiedenen Chor-Kategorien. Der Deutsche Chorwettbewerb findet alle vier Jahre statt. Er sei nicht nur ein Wettbewerb auf hohem Niveau, sondern auch eine Möglichkeit der Begegnung für die nationalen Amateurchöre, hieß es vom Deutschen Musikrat, der die Veranstaltung ausrichtet. Fast 100 Ensembles haben sich zuvor in 16 Landeswettbewerben für die Teilnahme qualifiziert. Interessierte können sich die Wettbewerbsrunden ansehen, der Eintritt ist kostenfrei.

