Stand: 06.05.2023 18:45 Uhr Charles III.: Rund 100 Royalisten verfolgen Krönung in Isernhagen

Die hannoversch-britischen Beziehungen haben ja eine lange Tradition, man denke nur an die Personalunion von 1714 bis 1837. Seit 1982 pflegt die Hannoversch-Britische Gesellschaft (HBG) die Bande zwischen Hannover und Großbritannien. Zur Krönung des neuen Königspaars Charles und Camilla hatte die HBG zum Public Viewing in eine Reithalle nach Isernhagen eingeladen. Rund 100 Royalisten verfolgten am Samstag die Krönungsfeierlichkeiten in London auf einer LED-Wand. Für die Freunde des britischen Königshauses war es auch deshalb ein spezieller Tag, weil es erst die zweite Krönungsmesse in Westminster Abbey war, die im Fernsehen live übertragen wurde. Die erste war die von Krönung von Queen Elizabeth II. am 2. Juni 1953, also vor ziemlich genau 70 Jahren.

