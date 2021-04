Celler Polizisten und Vater holen Isabella aus Frankreich ab Stand: 07.04.2021 13:43 Uhr Nach zweiwöchiger Suche ist die 16-jährige Isabella aus Celle in Frankreich gefunden worden. Die örtlichen Behörden hatten bereits Kontakt zu ihr. Deutsche Ermittler und ihr Vater sind auf dem Weg.

"Wir wissen noch nicht alles, was nach Isabellas Verschwinden passiert ist", sagte Polizeisprecherin Birgit Insinger zu NDR Niedersachsen. Das Mädchen halte sich im Raum Paris auf. Medienberichte, denen zufolge Isabella "wohlauf" und derzeit in Obhut einer Familie sei, wies die Sprecherin zurück. Details wollte Insinger mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht bekannt geben. Morgen sollen Isabella und ihr Vater zurück nach Celle kommen, hieß es weiter. Dann will die Polizei in einer Pressekonferenz mehr zu dem Fall berichten.

Facebook-Aufruf brachte den Erfolg

Den entscheidenden Hinweis auf Isabellas Aufenthaltsort hatte die Polizei nach einem Aufruf über Facebook erhalten. Im Rahmen weiterer Ermittlungen seien Bilder gesichtet worden. Die Eltern hätten ihre Tochter darauf identifiziert, so die Celler Polizei weiter.

Mädchen verlässt Haus ohne Schlüssel, Handy und Geld

Die 16-Jährige hatte ihr Elternhaus am Vormittag des 22. März verlassen. Gegen Mittag bemerkte ihr Bruder, dass sie nicht mehr da war. Sie hatte den Angaben zufolge untypischerweise weder Haustürschlüssel noch Geldbörse oder Handy mitgenommen. Als die Gymnasiastin auch nach mehreren Stunden nicht zurückkehrte, schalteten die Eltern die Polizei ein. Da es keine Hinweise darauf gab, dass sie von zu Hause ausreißen oder sich etwas antun wollte, ging die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus.

