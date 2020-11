Stand: 24.11.2020 17:32 Uhr Celler Polizei fast fünf mutmaßliche Drogendealer

Die Polizei hat in Celle fünf mutmaßliche Drogenhändler gefasst. Nach Angaben einer Sprecherin wurden sie nach der Observation einer Rauschgiftübergabe am Montag festgenommen. Im Anschluss wurden zehn Wohnungen in Stadt und Landkreis Celle durchsucht. Dabei seien die Fahnder auf Cannabis-Plantagen mit insgesamt mehreren Tausend Pflanzen gestoßen, so die Sprecherin. Außerdem beschlagnahmten sie unter anderem mehrere Kilogramm bereits abgepacktes Marihuana, außerdem Kokain, Anabolika, Viagra, Zigaretten ohne Steuermarke, und mehrere Tausend Euro mutmaßliches Dealgeld. Bei den fünf Festgenommenen handelt es sich um Männer im Alter zwischen 26 und 56 Jahren. Gegen sie wurde seit August wegen des Verdachts des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln sowie des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.11.2020 | 15:30 Uhr