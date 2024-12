Stand: 27.12.2024 11:33 Uhr Celle lädt zum ersten Weihnachtsbaum-Weitwurf-Wettbewerb ein

Die Stadt Celle lädt am Samstag zum ersten Weihnachtsbaum-Weitwurf auf die Stechbahn in der Innenstadt ein. Mitmachen könne jeder, der genug Kraft hat, seinen Weihnachtsbaum zu werfen, teilte die Stadt mit. Ab 13 Uhr beginnt den Angaben zufolge ein freies Training, um zu üben und auszuprobieren, wie weit eine Tanne fliegt. Beim Wettbewerb ab 15 Uhr treten Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann in einer von vier Klassen an: Frauen, Männer, Kinder oder Jugendliche. Der weiteste von drei Würfen zählt am Ende, heißt es. Es gebe aber auch Sonderpreise für schöne und elegante Würfe, sagten die Veranstalter der "Celleschen Zeitung". In Hannover hat der Nach-Weihnachtssport bereits Tradition: Im Chéz Heinz findet am 5. Januar wieder ein großer Tannenbaumweitwurf statt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Weihnachten Celle