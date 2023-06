Stand: 14.06.2023 08:51 Uhr Celle: Unbekannter überfährt achtjähriges Kind und flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer oder eine -fahrerin hat in Celle ein Kind angefahren und schwer verletzt auf der Straße liegen lassen. Die Polizei sucht nach dem Unfallverursacher und auch nach Zeugen. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am frühen Dienstagabend in der Nähe des Bahnhofs. Demnach sei ein schwarzer, größerer Pkw aus der Neustadt stadtauswärts gefahren. Beim Rechtsabbiegen überrollte das Auto das acht Jahre alte Kind. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Celle zu melden und der Telefonnummer: (05141) 277-217.

