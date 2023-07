Stand: 18.07.2023 18:25 Uhr Celle: Fünf Verletzte nach Unfall zwischen Bus und Auto

In Celle sind am Dienstag ein Linienbus und ein Auto frontal zusammengestoßen. Fünf Menschen wurden verletzt, einer davon schwer, wie ein Polizeisprecher am frühen Abend sagte. In dem Bus saßen demnach acht Personen. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr am Nachmittag auf der B214 zwischen Celle und Hambühren. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hat der Rettungsdienst den Angaben zufolge bereits die Verletzten gesichtet und versorgt. Die Feuerwehrleute banden auslaufende Betriebsstoffe und schalteten die Fahrzeuge stromlos. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.07.2023 | 06:30 Uhr