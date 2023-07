Stand: 19.07.2023 07:15 Uhr Celle: Feuerwehr rückt zu Brand in Wohnung aus

Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Mittwoch zu einem Brand in einer Wohnung in Celle ausgerückt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten Anwohnerinnen und Anwohner das Feuer aber bereits gelöscht, teilte die Feuerwehr mit. Demnach hatte es in einem Schlafzimmer gebrannt. Feuerwehrleute kontrollierten die Brandstelle und belüfteten die Wohnung mit einem Drucklüfter. Zwei Menschen mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden. Die Brandursache ist unklar.

