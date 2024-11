Stand: 20.11.2024 15:50 Uhr Celle: Ehrliche Finderin gibt 700 Euro bei Polizei ab

In Celle hat eine 41-jährige Frau 700 Euro gefunden und zur Polizei gebracht. Sie hatte das Geld am Dienstagnachmittag in einer Celler Sparkasse entdeckt und konnte den Besitzer oder die Besitzerin nicht ausfindig machen, teilte die Polizei mit. Zuerst habe die Frau mit den Sparkassen-Mitarbeitern gesprochen und sich dann mit den 700 Euro auf den Weg zur Wache gemacht. Dort werde das Geld sicher verwahrt und später an das Fundbüro der Stadt Celle übergeben.

