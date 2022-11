Stand: 02.11.2022 11:54 Uhr Celle: Diebe mit Halloween-Bemalung bestehlen 87-Jährigen

Ein Mann und sein angeblicher Sohn klingelten am Montagabend in Beedenbostel an der Tür eines 87-Jährigen, um Dieben den Zutritt in das Haus des Witwers zu verschaffen. Beide hatten Halloweenbemalung im Gesicht und der Ältere fragte nach Süßigkeiten für seinen Sohn. Weil der Senior weder Bonbons noch Schokolade im Haus hatte, erfüllte er die Bitte des Vaters, dem Sohn wenigstens ein Brot zu schmieren. Als der 87-Jährige die beiden "Gäste" zur Tür begleitete, erwischte er im Flur drei weitere Personen, ebenfalls mit Bemalung im Gesicht. Nachdem alle fünf Personen das Haus verlassen hatten, bemerkte der Witwer, dass aus seinem Schlafzimmer eine Metallkassette mit wichtigen Papieren fehlte. Geld oder Schmuck fanden die Täter glücklicherweise nicht. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Lachendorf unter der Telefonnummer (05145) 28421-0 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.11.2022 | 14:30 Uhr