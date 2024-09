Stand: 19.09.2024 12:53 Uhr Cannabis-Plantage in Alfeld: 36-Jähriger unter Verdacht

Die Polizei hat in einer Wohnung in Alfeld (Landkreis Hildesheim) eine große Cannabisplantage entdeckt. Im Verdacht steht ein 36-jähriger Mann. Er soll laut Staatsanwaltschaft Hildesheim mehr als drei Cannabispflanzen angebaut haben. Wie viele Pflanzen genau, sei derzeit nicht bekannt. Die Pflanzen waren bereits abgeerntet, so eine Sprecherin. Die Polizei hatte eine Wohnung des Mannes am Mittwoch durchsucht. Die Ermittler trafen ihn er in seiner Hauptwohnung in Arnum (Region Hannover) an. Dort stellten die Beamten mehrere Datenträger sicher, die nun ausgewertet werden sollen. Gegen den Mann wird nun wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz ermittelt.

