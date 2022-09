Stand: 09.09.2022 08:59 Uhr CDU stimmt bei Parteitag in Hannover über Frauenquote ab

Die CDU trifft sich bis Sonnabend zu ihrem Bundesparteitag in Hannover. Die Delegierten der größten Oppositionspartei im Bund stimmen unter anderem darüber ab, ob die CDU eine Frauenquote einführt. Die Frage wird parteiintern bereits länger kontrovers diskutiert. Der Kompromissvorschlag von Parteichef Friedrich Merz sieht eine befristete Quote bis Ende 2029 vor. Bislang ist jedes vierte Parteimitglied eine Frau. Weitere Themen in Hannover werden die steigenden Energiepreise und Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen sein. Der Antragsentwurf sieht unter anderem einen Preisdeckel für einen Grundbedarf an Strom und Gas für private Haushalte vor.

