"Busfahrer-Gruß": Feuerwehr Aerzen trendet auf social Media Stand: 31.01.2025 12:16 Uhr Nachdem ein Busfahrer mit einer Gruß-Geste zum Internetstar geworden ist, zieht nun die Feuerwehr Aerzen nach: Auf Instagram erreichen die Kameraden Hunderttausende mit ihren sympathischen Gesten.

Der 59-jährige Nigel Platts ist Gerätewart der Feuerwehr Aerzen. Er hat im vergangen Jahr als erster auf der Wache von der beliebten "4-1-5" Geste des Hamburger Busfahrers Michel Schwartz erfahren und sie auf der Wache etabliert. Zu Weihnachten wurde dazu ein Video auf Instagram gepostet, das "durch die Decke" ging. Mehr als 428.000 Menschen erreichte das Video der freiwilligen Feuerwehr aus der 10.000 Bewohner kleinen Gemeinde im Landkreis (Hameln-Pyrmont).

Feuerwehr auf Instagram: Mehr junge Leute erreichen

Statt einfach die Hand zum Gruß zu heben, zeigen die Feuerwehrleute vier Finger nach vorne, danach den Zeigefinger auf den Kollegen und dann die ganze Hand offen. "Früher haben wir uns nur zugewunken, jetzt variieren wir mehr. Das macht mehr Spaß", sagt Nigel Platts. Dass das Video mit der Fingerchoreografie so erfolgreich war, könnte auch die jungen Leute mehr für die Feuerwehr begeistern, sagt er. "So können wir gerade den Jüngeren das Thema Feuerwehr ein bisschen näherbringen. Über unsere Instagram-Seite finden sie vielleicht den Weg zur Jugendfeuerwehr oder zur Kinderfeuerwehr", sagt Nils Brahkan, Feuerwehrmann in Aerzen.