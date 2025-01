Stand: 07.01.2025 08:35 Uhr Burgwedel-Thönse: 600.000 Euro Schaden bei Brand von Scheune

Nach einem großen Scheunenbrand in Thönse bei Burgwedel (Region Hannover) ermittelt die Polizei zur Ursache. Bei dem Feuer am Freitag war die Scheune komplett zerstört worden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 600.000 Euro geschätzt. In der Scheune lagerten etwa 500 bis 600 Strohballen. Außerdem waren dort 20 Rinder untergestellt. Dank des schnellen Handelns der Einsatzkräfte konnten alle Tiere gerettet werden, heißt es von der Feuerwehr. Drei Menschen wurden leicht verletzt, weil sie giftigen Rauch einatmeten.

