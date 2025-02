Bürgermeister Belit Onay spricht vor den Vereinten Nationen Stand: 26.02.2025 13:44 Uhr Am kommenden Dienstag (4. März) spricht Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) vor den Vereinten Nationen in New York. Er hält die Rede in seiner Funktion als Vertreter von "Mayors for Peace".

In New York findet kommende Woche eine Konferenz der Vereinten Nationen statt. Diese beschäftigt sich mit der Frage, ob eine Welt ohne Atomwaffen möglich wäre. An dem Treffen nehmen Vertreter aus zahlreichen Staaten sowie Nichtregierungsorganisationen teil - wie die "Mayors for Peace" (auf deutsch: Bürgermeister für den Frieden). Die Organisation ist ein weltweites Bündnis von Städten, das sich für die Abschaffung von Atomwaffen einsetzt. Für die vertritt Onay kommenden Dienstag seinen Amtskollegen aus Hiroshima - einer Partnerstadt Hannovers.

