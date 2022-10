Stand: 04.10.2022 16:10 Uhr Buchholz (Aller): 36-jähriger Mann vermisst

Seit diesem Montag ist ein 36-Jähriger aus Buchholz (Aller) in der Samtgemeinde Schwarmstedt mit dem Namen Alexander verschwunden. Der Mann aus dem Landkreis Heidekreis befindet sich in einem emotionalen Ausnahmezustand, wie die Polizei mitteilte. Sein aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt. Er wurde zuletzt in seinem schwarzen Pkw gesehen. Möglicherweise hat er sich in den Bereich Munster begeben. Die Beamten beschreiben den Vermissten wie folgt: Demnach ist er schlank, hat kurze dunkle Haare und einen Dreitagebart. An einem Oberarm ist ein Löwenkopf tätowiert. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann oder den Vermissten gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05071) 80 03 50 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.10.2022 | 16:30 Uhr