Stand: 09.06.2022 09:02 Uhr Brennender Holzunterstand setzt Einfamilienhaus in Brand

Ein in Brand geratener Holzunterstand hat in Sibbesse (Landkreis Hildesheim) einen Schaden von etwa 100.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei wurde durch das Feuer am Mittwochabend auch ein Auto zerstört. Zudem griffen die Flammen auf ein Einfamilienhaus über. Mehrere freiwillige Feuerwehren rückten aus und verhinderten ein Ausbreiten des Feuers, hieß es. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt.

