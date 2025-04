Stand: 10.04.2025 17:14 Uhr Brandstiftung auf dem Friedhof in Hildesheim? Polizei ermittelt

Nach zwei Bränden auf dem Nordfriedhof in Hildesheim ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung durch Feuer. Wie die Beamten mitteilten, war ein Friedhofsgärtner am Donnerstag auf brennende Blumenzwiebeln in einer Abfallbox aufmerksam geworden. Er löschte demnach den Brand und bemerkte dabei ein zweites Feuer. Direkt neben der Grabstätte des Hildesheimer Ehrenbürgers Max Leeser habe es am Fuß einer Fichte gebrannt, so die Polizei. Auch dieses Feuer konnte der Gärtner den Angaben zufolge löschen. Die Fichte musste gefällt werden, außerdem wurde eine Efeufläche auf der Grabstätte zerstört. Das Denkmal selbst sei unversehrt geblieben, hieß es. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass die Feuer gelegt wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim