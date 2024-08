Brand zerstört "Pelz"-Haus in Wunstorf: Schaden in Millionenhöhe Stand: 05.08.2024 18:00 Uhr Bei einem Feuer ist die frühere Möbelwerkstatt "Pelz" in Wunstorf (Region Hannover) am Sonntagabend vollständig abgebrannt. Laut Polizei ist ein Schaden von 1,5 Millionen Euro entstanden.

Am Montagvormittag haben Experten das betroffene Gelände auf Hinweise zur Brandursache untersucht. Die Polizei geht demnach davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Sie bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 1 09 55 55 zu melden. Zunächst hatte die Polizei den Schaden auf rund 500.000 Euro geschätzt. Am Montagnachmittag korrigierte sie die Summe deutlich nach oben. Das leer stehende Gebäude sollte in den kommenden Wochen abgerissen werden.

Zwei Menschen in Krankenhäuser gebracht

Die Nachlöscharbeiten dauerten am Montag noch an, da sich der Polizei zufolge Glutnester im Gebäude befanden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin mussten die Einsatzkräfte das Dach teilweise einreißen, um an die Flammen heranzukommen. Wegen des aufsteigenden Qualms forderte die Feuerwehr Anwohnerinnen und Anwohner zwischenzeitlich dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zwei Menschen kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.

