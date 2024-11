Brand mit Millionenschaden: Polizei verdächtigt Jugendliche Stand: 27.11.2024 18:15 Uhr Knapp zwei Jahre nach einer Brandstiftung mit Millionenschaden in Hannover hat die Polizei eine Verdächtige ermittelt. Die Jugendliche war zuvor per Öffentlichkeitsfahndung gesucht worden.

Die Minderjährige steht im Verdacht, im Januar 2023 ein Haushaltswarengeschäft der Kette Tedi in Hannover-Wülfel in Brand gesteckt zu haben. Im Rahmen einer aktuellen Öffentlichkeitsfahndung hatte sich eine ebenfalls gesuchte Begleiterin am Dienstagabend bei der Polizei gemeldet. Demnach nannte sie den Beamten die Jugendliche als Verantwortliche.

Videos 1 Min Hannover-Wülfel: Geschäft für Haushaltswaren brennt aus Der Brand habe sich laut Feuerwehr vergleichsweise schnell ausgebreitet. Der Schaden liegt bei rund einer Million Euro. 1 Min

Brand mit Millionenschaden

Bei dem Feuer am 2. Januar 2023 war das Geschäft in einem Einkaufszentrum zerstört worden. Bei benachbarten Gebäuden kam es laut Polizei zu Rauchschäden. Die Behörde schätzte den Schaden auf einen niedrigen Millionenbetrag. Das genaue Alter des Mädchens gibt die Polizei nicht an. Allerdings hatten die Beamten zuvor mitgeteilt, dass die mutmaßliche Täterin zum Zeitpunkt des Brandes zwischen 12 und 14 Jahre alt gewesen sei.

