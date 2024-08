Stand: 21.08.2024 11:32 Uhr Brand in Mehrfamilienhaus in der Region Hannover

Im Wennigser Ortsteil Bredenbeck (Region Hannover) hat es am Mittwochmorgen in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Als die Feuerwehrleute eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus einem Fenster der Erdgeschosswohnung, in der der Brand ausgebrochen war, sagte ein Feuerwehrsprecher. Man habe die Flammen aber schnell löschen können. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnung waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Auch sonst sei niemand verletzt worden, so der Sprecher. Das Feuer war im Schlafzimmer ausgebrochen. Die Ursache des Feuers ermittelt nun die Polizei.

