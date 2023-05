Stand: 27.05.2023 15:36 Uhr Brand in Mehrfamilienhaus in Hannover: Drei Menschen verletzt

In Hannover ist im Stadtteil List in der Nacht zu Samstag in einem Mehrfamilienhaus ein Brand in einem Keller ausgebrochen, durch den drei Menschen leicht verletzt wurden. Die Personen hätten eine Rauchvergiftung erlitten, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Einsatzkräfte brachten die Verletzten in eine Klinik. Insgesamt seien 30 Bewohnerinnen und Bewohner von der Feuerwehr aus dem verqualmten Haus gerettet worden. Der geschätzte Schaden liegt laut Polizei bei etwa 50.000 Euro. Einige Wohnungen seien nach dem Brand vorübergehend unbewohnbar. Die Brandursache blieb zunächst unklar.

