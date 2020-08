Stand: 03.08.2020 13:26 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Brand in Lehrte: Offenbar Asbest freigesetzt

In Lehrte (Region Hannover) hat ein Feuer in der Nacht zu Montag eine Scheune vollständig zerstört. Nach Angaben der Stadt wurde bei dem Brand offenbar Asbest freigesetzt. Es werde nun geprüft, wie viele Feuerwehrleute keinen Atemschutz getragen haben, sagte eine Sprecherin NDR 1 Niedersachsen. Außerdem solle geklärt werden, inwieweit Fahrzeuge, Einsatzkleidung und Geräte dekontaminiert werden müssen. Das Asbest soll sich in der abgebrannten Scheune befunden haben. Feuerwehrleute hatten es demnach während der Löscharbeiten entdeckt.

Einsatzkräfte können Pferde retten

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, befanden sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs Pferde in dem Gebäude. Sie konnten von den Einsatzkräften vor den Flammen gerettet werden. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden.

