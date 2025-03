Stand: 15.03.2025 18:14 Uhr Brand in Hannover-Leinhausen: Fünf Verletzte - Katze gerettet

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hannover sind fünf Menschen verletzt worden. Sie haben giftiges Rauchgas eingeatmet und wurden ins Krankenhaus gebracht, heißt es von der Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte am späten Donnerstagabend am Brandort im hannoverschen Stadtteil Leinhausen eintrafen, schlugen aus dem Fenster der betroffenen Wohnung in der zweiten Etage Flammen. Feuerwehrleute retteten mehrere um Hilfe rufende Bewohner mit einer Drehleiter vom Balkon ein Stockwerk darüber. In der Brandwohnung selbst befanden sich nach Angaben der Feuerwehr keine Menschen. Die Einsatzkräfte konnten außerdem eine Katze retten. Wie es zu dem Brand kam und wie hoch der Schaden am Gebäude ist, ist unklar.

