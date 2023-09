Stand: 24.09.2023 17:51 Uhr Brand in Einfamilienhaus in Alfeld - Eine Person verletzt

Am Sonntagmittag ist im Alfelder Ortsteil Gerzen (Landkreis Hildesheim) ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen, wobei eine Person verletzt worden ist. Wie die Polizei mitteilte, war im Hobbyraum vermutlich durch einen technischen Defekt ein Akku in Brand geraten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer vollständig löschen, bevor es auf andere Zimmer übergreifen konnte. 73 Feuerwehrleute waren dafür im Einsatz. Der Bewohner des Hauses hatte das Gebäude bereits vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig verlassen. Dennoch erlitt er eine Rauchgasvergiftung und wurde vorsorglich zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Alfeld gebracht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 2.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

