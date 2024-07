Stand: 08.07.2024 09:52 Uhr Brand in Celle: Feuerwehr klettert zum Löschen aufs Dach

Am Sonntagmittag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in Celle gerufen. Während an einem Haus in der Schulstraße Dacharbeiten durchgeführt wurden, kam es zu einem Brand. Bevor die Feuerwehr eintraf, hatten Helferinnen und Helfer vor Ort bereits mit dem Löschen angefangen. Eine Person wurde nach Polizeiangaben mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr kontrollierte das Dach und fand mehrere Brandnester. Die Einsatzkräfte entfernten die Dachziegel und konnten das Feuer anschließend löschen.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min