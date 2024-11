Stand: 17.11.2024 10:28 Uhr Brand in Bockenem: Feuer verursacht Millionenschaden

Bei einem Brand in Bockenem (Landkreis Hildesheim) ist ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, zog sich der Einsatz am Samstag über mehrere Stunden. Das Feuer war den Angaben zufolge gegen 13 Uhr in einem Stallgebäude ausgebrochen. Ein Anwohner alarmierte die Einsatzkräfte, als sie eingetroffen seien, habe das Gebäude bereits im Vollbrand gestanden, so die Polizei. Erst gegen 21 Uhr habe die Feuerwehr die letzten Glutnester gelöscht. Die Löscharbeiten seien schwierig gewesen, weil in dem Stall große Mengen Stroh, Heu, Diesel und Brenngut gelagert wurden, hieß es. Tiere wurden dort nicht mehr gehalten. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohngebäude verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

