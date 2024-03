Stand: 28.03.2024 06:37 Uhr Brand im Keller: Nachbar rettet 84-Jährigen aus dichtem Qualm

Ein Nachbar und zwei Polizisten haben einen 84-Jährigen aus seinem verqualmten Keller in Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) gerettet. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei am Mittwoch einen alten Küchenofen im Keller befeuert. Dabei sei offenbar ein glühendes Holzstück herausgefallen und habe das aufgetürmte Brennholz in Brand gesetzt. Der 84-Jährige sei dem giftigen Qualm mehrere Minuten ausgesetzt gewesen. Als nach einem Notruf zwei Polizisten in dem Mehrfamilienhaus ankamen, sei ein Nachbar bereits dabei gewesen, den Senior die Treppe hochzuziehen. Gemeinsam befreiten sie den Mann. Der Rentner sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei weiter. Die Feuerwehr löschte den Kellerraum.

