Bollerwagen-Tour? Polizei zeigt an Himmelfahrt Präsenz Stand: 12.05.2021 21:32 Uhr Donnerstag ist Himmelfahrt - traditionell ein Tag, an dem viele Menschen unterwegs sind. Wegen Corona warnt Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) vor zu leichtfertigem Verhalten.

Zwar hätten viele Kommunen mit sinkenden Infektionszahlen die bestehenden Regelungen bereits entschärft oder stünden kurz davor, sagte Pistorius. Zugleich gelten die infektionsschutzrechtlichen Beschränkungen weiter. "Himmelfahrt fällt jetzt genau in diese Zeit, wo es auf uns alle noch einmal ankommt", sagte der Minister.

"Corona-Lockerungen nicht am Bollerwagen verstolpern"

Auch wenn die Vatertags-Touren für viele dazugehörten: "Mit dieser Perspektive wäre es grob fährlässig, quasi am Bollerwagen die in Aussicht stehenden Lockerungen zu verstolpern, weil die bestehenden Regelungen missachtet werden und die Inzidenzzahlen in spätestens zwei Wochen wieder steigen." Deshalb werde die Polizei an diesem Tag präsent sein, vor allem an beliebten Ausflugszielen, um die Einhaltung der Corona-Maßnahmen zu kontrollieren.

Kommunen erlassen schärfere Regeln

Einige Kommunen in Niedersachsen haben bereits örtlich begrenze Alkoholverbote erlassen. So verschärft zum Beispiel die Gemeinde Wedemark (Region Hannover) Regeln für die Brücke über die Große Beeke. Diese hatte sich in den vergangenen Jahren zum beliebten Treffpunkt von Heranwachsenden und jungen Erwachsenen entwickelt, die dort den Vatertag begingen. Die Samtgemeinde Uelsen in der Grafschaft Bentheim rät in diesem Jahr vom "Daudrappen" ab - dem traditionellen morgendlichen Spaziergang über taubedeckte Wiesen, bei dem häufig viel Alkohol fliest. Getränkedosen und Flaschen sind deshalb am Donnerstag dort gleich ganz verboten. Gemeinsames Feiern ist auch am Badestrand "Weiße Düne" und am Surfstrand "Weißer Berg" in Mardorf am Steinhuder Meer untersagt.

Parks und Deiche kontrolliert

Verbotszonen gibt es auch in der Lüneburger Heide - wie zum Beispiel am Inselsee in Scharnebeck im Kreis Lüneburg. Auch die Bollerwagentour zum Bullensee im Landkreis Rotenburg ist in diesem Jahr nicht erlaubt. In Hannover werden die Behörden vor allem den Maschpark im Auge behalten. Auch in Braunschweig und Umgebung bleiben beliebte Ausflugsziele unter Beobachtung, wie zum Beispiel der Braunschweiger Prinzenpark oder der Salzgittersee. Die Stadt Cuxhaven will vor allem die Ausflügler an den Deichen kontrollieren. Denn auch dort dürfen sich in diesem Jahr nur Einheimische aufhalten - auch für sie gelten die bekannten Regeln für Mindestabstand und Gruppengröße - selbst an Vatertag und an der frischen Luft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.05.2021 | 08:00 Uhr