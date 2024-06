Stand: 11.06.2024 07:00 Uhr Blutflecken auf Kinderkleid? Celler Polizei bittet um Hilfe

Besucher des Spielplatzes "An der Hasenbahn" in Celle haben einen mysteriösen Fund gemacht. In einem Gebüsch wurde am Freitag ein Kinderkleid gefunden, auf dem vermutlich Blutflecken sind, sagte ein Polizeisprecher. Es handele sich um ein hellgrünes Kleid in der Größe 98. Wie lange es schon dort gelegen hat, lässt sich dem Sprecher zufolge nicht sagen. Experten untersuchten jetzt, ob es sich bei den Flecken um menschliches Blut handelt oder ob sie von einem Tier stammen. Bislang gebe es keine Hinweise auf eine Straftat. Wer etwas zu dem Kleid sagen kann oder am Spielplatz etwas beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer (05141) 277 474 an die Polizei Celle wenden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.06.2024 | 08:30 Uhr