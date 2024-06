Stand: 13.06.2024 11:37 Uhr Blutflecken auf Kinderkleid: Polizei veröffentlicht Foto

Nach dem Fund eines blutbefleckten Kinderkleides in Celle hat die Polizei ein Foto des Kleidermodells veröffentlicht. Besucher des Spielplatzes "An der Hasenbahn" hatten das Kleid am Freitag in einem Gebüsch gefunden. Es handelt sich laut Polizei um ein hellgrünes Kleid in der Größe 98. Wie lange es schon dort gelegen habe, sei unklar, so eine Polizeisprecherin. Die Flecken darauf stammen ihren Angaben nach "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" von menschlichem Blut. Bislang gebe es aber keine Hinweise auf eine Straftat. Die Flecken könnten auch von einem aufgeschlagenen Knie oder einer blutenden Nase herrühren, so die Sprecherin. Wer etwas zu dem Kleid sagen kann oder am Spielplatz etwas beobachtet hat, erreicht die Polizei unter der Telefonnummer (05141) 27 71 04.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.06.2024 | 08:30 Uhr