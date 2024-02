Stand: 14.02.2024 15:15 Uhr Blitz-Einbruch in Tankstelle in Rinteln: Polizei sucht Zeugen

Vier vermummte Täter sind am Dienstagabend im Rintelner Ortsteil Möllenbeck (Landkreis Schaumburg) in eine geschlossene Tankstelle eingebrochen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, suchten die Unbekannten gezielt nach Zigaretten und anderen Tabakwaren. Ihre Beute stopften sie demnach in große Taschen. Laut Polizei dauerte der Einbruch nur rund fünf Minuten. Die Täter flüchteten mit einem dunklen Audi mit Mindener Kennzeichen, das nach Auskunft der Polizei zuvor gestohlen worden war. Zeugen, die Angaben über die Tat oder die Fluchtrichtung des Fahrzeugs machen können, erreichen die Polizei unter der Telefonnummer (05751) 964 60.

