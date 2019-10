Stand: 17.10.2019 15:23 Uhr

Blindgänger in Hannover: 2.200 Menschen betroffen

Bei Bauarbeiten in Hannover im Stadtteil Anderten ist heute Mittag an der Bugstraße ein Blindgänger gefunden worden. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll nach Angaben der Stadt noch heute gesprengt werden. Der Fundort liegt in unmittelbarer Nähe zu der Bahnstrecke Hannover-Berlin. Die Gleise müssen voraussichtlich vorübergehend gesperrt werden. Die Stadt hat eine Karte mit dem Evakuierungsgebiet veröffentlicht. Die Anwohner sollen ihre Häuser bis 18.30 Uhr verlassen. Folgende Straßen sind betroffen:

Misburg-Süd



Am Gänsebusch (45 bis 59)

Im Großen Freien

Bidonisstraße

Berthold-Lange-Straße (35, 37, 39, 41 bis 43, 45, 47, 49 bis 54)

Anderten



Am Kindergarten (außer 2, 4)

Bugstraße

Deimeweg

Drewenzweg

Drosselweg

Eisteichweg (11 bis 20)

Grillenweg

Insterweg

Käuzchenweg

Libellenufer

Netzeweg

Nogatweg

Oderstraße (außer 1 bis 8, 10A, 10B)

Oisseler Straße (außer 1B bis 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36A)

Passargeweg

Pregelweg

Regaweg

Rominteweg

Schmetterlingswende

Sportplatz am Kanal

Uferweg

Wartheweg

Weichselstraße

Zikadenweg

Infotelefon und Shuttleservice

Nach Angaben der Stadt müssen rund 2.200 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. In der Sporthalle der Kurt-Schumacher-Schule im Eisteichweg 7 soll eine Sammelstelle eingerichtet werden. Ab 16 Uhr können Anwohner über ein Bürgertelefon Fragen stellen, Telefonnummer: (0800) 731 31 31. Menschen, die einen Krankentransport benötigen, können sich demnach unter der Rufnummer 192 22 melden. Die Stadt richtet zudem einen Shuttleservice ein, mit dem Betroffene in die Sammelstelle gebracht werden können. Die Kleinbusse fahren ab:



Oderstraße

Bugstraße

Grillenweg

Käuzchenweg

Eisteichweg

Stahlstraße (Misburg-Süd)

Kuhlemannstraße (Misburg-Süd)

Stadt informiert in sozialen Netzwerken

Informationen verbreitet die Stadt zudem auf Twitter unter dem Account @hannover unter dem Hashtag #hannbombe sowie auf Facebook.com/lhhannover. Anwohner können sich darüber hinaus über die Warn-App KATWARN informieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.10.2019 | 14:30 Uhr