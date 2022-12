Stand: 15.12.2022 18:12 Uhr Bistum Hildesheim will ab 2035 klimaneutral sein

Klimaneutralität bis 2035: Dieses Ziel will das katholische Bistum Hildesheim erreichen. Damit das gelingt, solle der CO2-Ausstoß in allen Pfarrgemeinden und kirchlichen Einrichtungen in der Bilanz auf null gesenkt werden, hieß es am Donnerstag. Einen Überblick über benötigte Finanz- und Personal-Ressourcen sowie ein Zeitplan mit konkreten Maßnahmen würden bereits vorliegen - bis zu Beginn des Frühjahrs 2023 solle das "ambitionierte Vorhaben" starten. Geplant ist unter anderem, den Bestand an sanierungsbedürftigen Gebäuden zu reduzieren und die restlichen Immobilien energetisch zu sanieren sowie ihre Anlagentechnik zu erneuern. Dadurch sollen fossile Brennstoffe überflüssig werden. Rund 16.600 Tonnen CO2 produziert das Bistum eigenen Angaben zufolge derzeit pro Jahr.

