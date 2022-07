Bill Kaulitz könnte sich Club in JVA Salinenmoor vorstellen Stand: 19.07.2022 13:51 Uhr Nachdem die "Tokio Hotel"-Musiker Bill und Tom Kaulitz in ihrem Podcast über eine Disco im Knast sinniert haben, machte ihnen Celles Oberbürgermeister ein Angebot. Bill gefällt die Idee offenbar.

"Ich hab da wahnsinniges Interesse dran", sagt der 32-jährige Sänger in "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Das Team der Brüder solle in Kontakt mit der Stadt treten, "um wirklich mal zu besprechen, ob da so was geht", so Bill Kaulitz in der aktuellen Folge "Mit dem Mammut gen Sonnenuntergang". Er könne sich in den Räumen der leerstehenden Justizvollzugsanstalt (JVA) Salinenmoor einen Nachtclub, ein Restaurant und ein Hotel vorstellen - "am besten alles zusammen". Sein Zwillingsbruder Tom gibt sich dagegen skeptisch: "Bin noch nicht ganz von überzeugt."

OB Nigge: "Bald könnte euch ein Gefängnis in Celle gehören"

Oberbürgermeister Jörg Nigge (CDU) hatte den Musikern zuvor eine Sprachnachricht gesendet - durchaus mit einem Augenzwinkern, wie es jetzt aus dem Rathaus heißt: "Moin, Familie Kaulitz. Zwei unserer 1.200 Mitarbeiter hören euch regelmäßig und erzählten uns von euren Celler Träumen. Um es kurz zu machen: Erstens. Flugplatz haben wir. Zweitens. Celle ist natürlich eine Destination und Hannover liegt bei Celle und nicht andersherum. Drittens. Bereits jetzt kommen Menschen aus aller Welt zu uns. Und viertens. Restrictions sind überschaubar. Um es also mit euren Worten zu sagen: megageil. Bald könnte euch ein Gefängnis in Celle gehören - egal, ob Fetischclub, Disco oder einfach nur wohnen. Meldet euch, wobei ich für Ersteres noch kein Outfit hätte. Wir können uns viel vorstellen und die Politik überzeugen wir gemeinsam davon auch. Euer Oberbürgermeister aus Celle." Die Sorge um passende Kleidung ist aus Sicht von Bill Kaulitz offenbar unbegründet: "Wir finden schon ein Sadomaso-Outfit für Sie."

Dieses Thema im Programm: Funkbilder - der Tag | 19.07.2022 | 16:00 Uhr