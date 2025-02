Stand: 20.02.2025 13:02 Uhr Bewaffneter Überfall auf Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Drei bewaffnete Täter haben in Isernhagen (Region Hannover) einen Supermarkt überfallen und dabei Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, drangen die Unbekannten am Dienstagabend gegen 21 Uhr in den Markt "Am Ortfelde" ein. Anschließend habe das Trio eine 39-jährige Angestellte und mehrere Kunden mit einer Schusswaffe und einem Messer bedroht. Wenig später sollen die Räuber das Geschäft mit der Beute verlassen haben und geflüchtet sein. Die Supermarkt-Mitarbeiterin und die Kunden blieben nach Polizeiangaben unverletzt. Die Täter wurden als etwa 20 Jahre alt, rund 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Während des Überfalls trugen sie demnach schwarze Oberbekleidung und Masken. Die Polizei hat nach eigenen Angaben ein Strafverfahren wegen schweren Raubes eingeleitet. Wer Hinweise zu dem Vorfall oder zu den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

