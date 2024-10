Stand: 02.10.2024 13:11 Uhr Betrug in Millionenhöhe? Großrazzia rund um Hannover

Bei einer bundesweiten Großrazzia haben Zöllnerinnen und Zöllner Wohnungen, Betriebe und Büros auch in der Region Hannover und im Landkreis Hildesheim durchsucht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hannover ermitteln die Behörden wegen Betrugs mit Sozialversicherungen in Millionenhöhe. Demnach wurden Räume in Neustadt, Gehrden, Springe, Hannover, Lehrte und Seelze sowie im Kreis Hildesheim in der Ortschaft Giesen überprüft. Bundesweit stünden 25 Menschen unter Verdacht, durch ein Konstrukt von Servicefirmen seit 2021 mehrere Millionen Euro an Sozialversicherungsabgaben hinterzogen zu haben. Die Großrazzia fand im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hannover auch in anderen Bundesländern statt. Insgesamt wurden sieben Beschuldigte festgenommen, heißt es. Neben Beweismitteln habe der Zoll auch Vermögen in Höhe von fünf Millionen Euro sichergestellt. Dabei kamen Bargeldspürhunde zum Einsatz.

