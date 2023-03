Stand: 22.03.2023 08:54 Uhr Betrüger tanken mit gefälschten Tankkarten für 200.000 Euro

Die Polizei Hildesheim ist einem Betrug mit Tankkarten in großem Stil auf die Spur gekommen. Verdächtig sind zwei 32 und 44 Jahre alte Männer. Sie sollen als Mitarbeiter von Unternehmen in den Landkreisen Hildesheim und Celle die Tankkarten der Firmen nachgemacht haben. Die gefälschten Karten haben sie dann in den Jahren 2021 und 2022 an diversen Tankstellen eingesetzt. Neben den beiden Hauptbeschuldigten sind fünf weitere Männer verdächtig. Die Polizei durchsuchte ihre Wohnungen in Hildesheim, Nordstemmen, Salzhemmendorf, Hessisch Oldendorf, Springe, Garbsen und Seelze. Dabei wurden unter anderem Kartenrohlinge und Geräte zum Duplizieren sichergestellt sowie mehrere Hundert Liter Diesel.

