Stand: 16.01.2025 08:12 Uhr Betrüger als falsche Dachdecker im Landkreis Hildesheim unterwegs

Die Polizei warnt vor Betrügern, die im Landkreis Hildesheim unterwegs sind und sich als Handwerker ausgeben. Zwei unbekannte Männer hatten am vergangenen Donnerstag an der Haustür einer 83 Jahre alten Frau im Duinger Ortsteil Marienhagen geklingelt. Wie die Polizei mitteilte, erklärten die beiden Männer, dass der Schornstein des Hauses gestrichen werden müsse. Dafür forderten sie von der Besitzerin 1.500 Euro, die sie per Vorkasse zahlen müsse. Die 83-Jährige habe ihnen das Geld gegeben, so die Polizei. Daraufhin verschwanden die vermeintlichen Dachdecker, ohne die Arbeiten zu erledigen. Die Polizei geht davon aus, dass die unbekannten Täter schon mehrfach Dachdeckerarbeiten in der Region angeboten haben könnten. Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise zu den Männern oder ihren Fahrzeugen geben können, sich unter der Telefonnummer (05181) 807 30 zu melden.

