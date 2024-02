"Besser schlafen" 2024: Messe informiert zum Thema Schlaf Stand: 16.02.2024 06:22 Uhr Bei der "besser schlafen"-Messe in Hannover ist der Name Programm: Schlafexperten informieren von heute an in Vorträgen und im persönlichen Gespräch zum Thema Schlaf. Besuchende können Produkte testen und kaufen.

Erholt und ausgeruht aufwachen? Für viele ist das nur in Ausnahmefällen möglich. Denn in Deutschland leiden sechs Millionen Menschen an Schlafstörungen, das hat eine Analyse der Krankenkasse Barmer ergeben. Diese Zahlen seien der Anlass für die "besser schlafen", heißt es vom Veranstalter. Die Gesundheitsmesse richtet sich an Fachbesucherinnen und -besucher und andere Interessierte. Bis Sonntag sollen Vorträge, Workshops und Aussteller zum Thema Schlaf informieren.

Mitmachprogramm, Vorträge, fachlicher Austausch

Der erste Tag der Messe richtet sich ausschließlich an Fachbesucherinnen und -besucher und soll ihnen Raum für fachlichen Austausch bieten, sagt Projektleiterin Simona Erdmann. Ab Samstag ist die "gesund schlafen" auch für Privatpersonen geöffnet. Diese können Produkte vor Ort testen, an Schlaf-Workshops teilnehmen und sich im persönlichen Gespräch mit Schlafexpertinnen und -experten über Schlaf, Bewegung und Ernährung informieren. Einen neuen Fokus stellt die Schlafgesundheit in Betrieben dar. So können sich Arbeitgeber über die Förderung der Schlafgesundheit von Mitarbeitenden informieren.

Wie kann guter Schlaf gelingen?

Bei der "besser schlafen" wird Besuchenden Hilfe bei Schlafstörungen angeboten und sie bekommen Informationen rund um das Thema Bett und optimierte Schlafumgebung. Aussteller präsentieren Produkte zur Minderung von Ein- und Durchschlafproblemen. Mit einem Personal-Trainer können individuelle Routinen am Morgen und Abend entwickelt werden, Coaches vermitteln Methoden zum besseren Einschlafen. Im "Schlafbus" können sich Besuchende außerdem persönlich von Ingo Fietze von der Deutschen Stiftung Schlaf beraten lassen.

Öffnungszeiten und Preise: Informationen zur Schlaf-Messe

Vom 16. bis 18. Februar präsentieren sich rund 100 ausstellende Unternehmen. Die Veranstalter rechnen mit rund 2.500 Besucherinnen und Besuchern.

Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr

Eintritt: 12 Euro, Kinder bis sechs Jahre frei

Tickets vor Ort oder vorab auf der Website der Ausstellung erhältlich

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 17.02.2024 | 19:30 Uhr