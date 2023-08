Stand: 11.08.2023 13:06 Uhr Benzin zum Anzünden von Grill benutzt: Mann kommt in Spezialklinik

Ein 54-jähriger hat sich in Hambühren (Landkreis Celle) beim Anzünden eines Grills selbst in Brand gesetzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte der Mann am Donnerstag Waschbenzin statt eines Grillanzünders benutzt, um das Anfeuern zu beschleunigen. Dabei kam es zu dem Unglück. Der 54-Jährige erlitt so starke Verbrennungen, dass er mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg geflogen werden musste.

