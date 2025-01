Stand: 06.01.2025 09:48 Uhr Bei Baumfällarbeiten: Forstmaschine rutscht seitlich weg

In Bad Salzdetfurth im Landkreis Hildesheim ist am Freitag ein Baumfällkran ins Rutschen geraten. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war eine Firma im Burgweg mit Baumfällarbeiten und dem Rückschnitt mehrerer Baumkronen beschäftigt, als die Forstmaschine seitlich ins Rutschen geriet und gegen eine Leitplanke prallte. Der ausgefahrene Teleskoparm beschädigte den Gartenschuppen eines angrenzenden Grundstücks. Verletzt wurde niemand. Der Bergung des Krans gestaltete sich nach Auskunft der Polizei wegen der Größe des Krans und des Geländes schwierig und dauerte bis Samstag.

