Stand: 28.05.2024 15:24 Uhr Baustelle an der B217: Altes Mauerwerk in Holtensen entdeckt

In Holtensen (Region Hannover) hat eine Entdeckung auf einer Baustelle an der B217 für einen Baustopp gesorgt. Wie die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilte, waren bei den Arbeiten "nicht dokumentierte, bauliche Strukturen" gefunden worden. Daraufhin sei ein Experten-Team hinzugezogen worden, das das historische Mauerwerk untersuchte. Mittlerweile seien die Arbeiten vor Ort abgeschlossen und das Archäologen-Team werte die Ergebnisse aus. Ortsbürgermeister Wilhelm Subke (SPD) ist überzeugt, dass es sich bei der Mauer um Teile eines alten Fluchttunnels handelt: "Es wurde von Generation zu Generation überliefert, dass dieser Fluchttunnel zwischen den Spole-Holthusen, den Rittern hier in Holtensen, und den Rittern in Bredenbeck, bestanden hat," sagte er dem NDR Niedersachsen. Laut der Straßenbaubehörde kann die Natursteinmauer im Boden verbleiben und wird zum Schutz abgedeckt. Noch vor den Sommerferien sollen die Bauarbeiten in Holtensen abgeschlossen sein.

