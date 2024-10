Stand: 18.10.2024 11:09 Uhr Baumschnittarbeiten: Ausfall der S1 ab Stadthagen

Die Strecke der S-Bahn-Linie 1 wird am Freitag um 12 Uhr wegen Baumschnittarbeiten zwischen Stadthagen und Minden gesperrt, so das Eisenbahnunternehmen TransDev. Die Sperrung wird nach Angaben der DB Infra Go mindestens drei Stunden dauern. Daher ist ein Busnotverkehr mit drei Fahrzeugen zwischen Stadthagen und Minden eingerichtet. Die Baumschnittarbeiten sind nötig, da mehrere Äste in die Oberleitung zwischen Stadthagen und Kirchhorsten ragen. Transdev rät Fahrgästen dazu, sich vor der Reise über ihre Verbindungen zu informieren.

