Stand: 18.10.2024 18:00 Uhr Vollsperrung der S-Bahn-Linie 1 ab Stadthagen ist aufgehoben

Die Vollsperrung der Strecke der S-Bahn-Linie 1 von Stadthagen nach Minden ist am späten Nachmittag aufgehoben worden. Der Grund für die gesperrten Gleise waren Baumschnittarbeiten zwischen Stadthagen und Minden, da mehrere Äste in die Oberleitung ragen. Auch bei der Westfalenbahn kam es zu Problemen. Wegen einer Adhoc-Baustelle zwischen Hannover und Braunschweig fielen Fahrten des RE 70 teilweise aus. Am Abend fuhr die RE-Linie wieder, allerdings mit teilweise erheblichen Verspätungen. Ein Sprecher sagte NDR Niedersachsen, Fahrgäste sollten sich vor der Reise über ihre Verbindungen informieren.

