Stand: 06.02.2025 08:43 Uhr Bauarbeiten starten: Hannover kriegt eine Schwammstadt

Am Montag starten die Bauarbeiten für eine Schwammstadt in der Innenstadt von Hannover. Die Stadt will ihr Wassermanagement an den Klimawandel anpassen und besser auf Dürreperioden vorbereitet sein, heißt es in einer Mitteilung. Bei einer Schwammstadt wird, wie bei einem Schwamm, Regenwasser unterirdisch gespeichert. Bis Mai werden dafür Gleise in der Prinzenstraße zurück gebaut. Danach beginnt die Stadtentwässerung mit den Bauarbeiten für die Schwammstadt, so die Stadt Hannover. Zunächst sei eine unterirdische Zisterne geplant. Dann folgen Kanalbauarbeiten. Die betroffenen Straßen bleiben abschnittsweise gesperrt. Insgesamt sollen die Bauarbeiten drei Jahre dauern.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.02.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover