Barsinghausen: Zwei Autos kollidieren frontal, ein Fahrer stirbt

Auf einer Landstraße in Barsinghausen (Region Hannover) sind am Donnerstagabend zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein Fahrer starb, der andere wurde schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Unfallursache ist unklar, die Polizei ermittelt. Nach Angaben eines Beamten war auch ein drittes Auto an dem Unfall auf der L392 beteiligt. Zwei Insassen wurden leicht verletzt.

VIDEO: Region Hannover: Tödlicher Unfall in Barsinghausen (1 Min)

