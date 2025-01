Stand: 20.01.2025 11:16 Uhr Barsinghausen: Vermisste Elfjährige ist wieder da

Die vermisste Elfjährige aus Barsinghausen bei Hannover ist wieder aufgetaucht. Die Polizei fand sie nach eigenen Angaben am Montagmorgen in einer Wohnung in Gehrden (Region Hannover). Dem Mädchen gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte ein Polizeisprecher. Es wurde zurück in die Jugendeinrichtung gebracht, in der es wohnt. Die Elfjährige war seit Ende vergangener Woche vermisst worden. Ein Tipp der Mutter habe die Polizei letztendlich zum Aufenthaltsort des Mädchens geführt, so die Polizei. Die Elfjährige war demnach aus der Jugendeinrichtung ausgerissen. Nachdem erste Suchmaßnahmen der Polizei rund um die Einrichtung sowie im Umfeld erfolglos waren, hatten die Ermittler öffentlich nach dem Mädchen gesucht und das Foto des Mädchens an alle Streifenwagenbesatzungen in Niedersachsen geschickt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.01.2025 | 13:30 Uhr